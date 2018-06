Cassonetto in fiamme a Sestri Ponente

Genova – Vigili del fuoco al lavor, questa notte, per un incendio che ha distrutto un cassonetto della differenziata in via Corradi, a Sestri Ponente, ed ha gravemente danneggiato alcuni scooter parcheggiati nelle vicinanze.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte quando alcuni passanti hanno notato le fiamme che fuoriuscivano dal cassonetto per la raccolta della carta da riciclare.

Le fiamme si sono diffuse velocemente ed in breve il cassonetto è stato avvolto dal rogo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco della squadra di Multedo che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.

Spento il rogo sono iniziate le operazioni di bonifica. Diversi scooter parcheggiati nelle vicinanze sono rimasti gravemente danneggiati per il forte calore sprigionato.

Quasi certa l’origine dolosa dell’incendio.

