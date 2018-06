Genova – Lavori urgenti sulla rete idrica, Dinegro senz’acqua per un giorno

Genova – Iren Acqua comunica che, per lavori sulla rete di distribuzione, verrà sospesa l’erogazione idrica il giorno martedì 12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via San Benedetto lato ferrovia

Via Di Fassolo

Via Venezia

Piazza R. Sopranis

Via F. Alizeri

Salita degli Angeli

Via Porta degli Angeli

vie limitrofe

Si precisa che nelle vie suindicate sono presenti anche tubazioni che non sono interessate dai lavori e pertanto le utenze ivi allacciate usufruiranno del regolare servizio;

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo