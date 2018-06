I Martedì de A Compagna, domani ultimo appuntamento dell’edizione 2017-2018

Genova – È in programma per domani, martedì 12 giugno alle ore 17, l’ultimo appuntamento con “I Martedì de A Compagna” dell’edizione 2017-2018. Per l’occasione, è stato organizzato un concerto a cura di José Scanu e dei suoi allievi, che nella consueta cornice dell’Aula San Salvatore di piazza Sarzano, imbracceranno le chitarre proponendo al pubblico un grande spettacolo.

José Scanu ha iniziato lo studio della chitarra nella sua città, Imperia, all’età di 8 anni, dove ha iniziato la sua carriera artistica effettuando il suo primo concerto pubblico a Diano Marina nel 1978 presso la Biblioteca Civica A. S. Novaro. Laureato con lode e dignità di stampa in lettere e filosofia all’Università di Genova e brillantemente diplomato al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, ha intrapreso fin da giovanissimo la carriera concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche. Dal 1989 al 2010 ha suonato stabilmente in duo con il violinista Mario Trabucco, curatore del violino di Paganini, il celebre “Cannone”, con il quale ha tenuto tour e concerti. Titolare di numerosi premi e riconoscimenti, dal giugno 2012 il Comune di Genova – Museo del Risorgimento gli ha conferito il prestigioso incarico di valorizzare attraverso esecuzioni periodiche la chitarra Gennaro Fabbricatore del 1821, liutaio in Napoli, appartenuta a Giuseppe Mazzini. Nel 2018 festeggia quarant’anni di ininterrotta carriera artistica, con all’attivo centinai di concerti sia come solista sia in gruppi cameristici.

Il prossimo “Martedì” organizzato dall’Associazione A Compagna, che aprirà l’edizione 2018-2019 è fissato per il prossimo 25 settembre.