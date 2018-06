Musica – Morto a 68 anni Danny Kirwan, ex chitarrista dei Fleetwood Mac

Londra – E’ morto a Londra Danny Kirwan, chitarrista dei Fleetwood Mac dal 1968 al 1972.

Il musicista, 68 anni, si è spento venerdì 8 giugno. A darne notizia, attraverso un post su Facebook, è stato Mick Fleetwood che ha rivolto un pensiero all’ex collega senza dare ulteriori dettagli riguardo alla morte dell’uomo.

“La giornata di oggi è segnata dalla triste notizia della morte di Danny Kirwan – si legge nel post di Fleetwood – Danny è stato una grande forza nei nostri primi anni. Il suo amore per il blues lo ha portato ad unirsi ai Fleetwood Mac nel 1968, la sua casa per molti anni. La vera eredità di Danny, per me, rimarrà per sempre viva nella musica che ha scritto e suonato così bene come parte fondante dei Fleetwood Mac e che è rimasta per oltre cinquant’anni. Grazie Danny Kirwan. Ci mancherai!“.

Il musicista ha partecipato agli album “Then play on”, “Blues Jam at Chess”, “Kiln House”, “Future Games” e “bare Trees”