Napoli, 28enne ucciso in un agguato all’alba

Napoli – Un giovane di 28 anni è stato ucciso in un agguato questa mattina all’alba in via Coroglio, a Napoli.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il giovane si trovava alla guida della sua auto quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno iniziato a sparare mandando in frantumi i vetri del veicolo.

L’auto della vittima ha finito la sua corsa contro il muro di un’abitazione.

Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine, è morto sul colpo.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli.