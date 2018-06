Spaccio nel Centro Storico, la Polizia arresta due spacciatori

Genova – Doppio arresto da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Centro.

Venerdì notte i poliziotti hanno tratto in arresto un 25enne originario del Gambia sorpreso in vico del Fornaro, nel centro storico di Genova, con 8,42 grammi di hashish e 7,33 grammi di marijuana nascosti negli slip.

Sabato pomeriggio, invece, una volante in transito in via Prè ha fermato un 19enne del Gabon, pregiudicato, dopo averlo notato defilarsi alla vista delle divise. Durante l’identificazione, il 19enne teneva la testa bassa e la scuoteva con insistenza facendo intuire agli operatori che stava tentando di ingoiare qualcosa.

I poliziotti hanno tentato di fermarlo ma il giovane, confidando nella sua imponente mole, si è scagliato contro gli agenti e sono finiti tutti a terra. Con fatica il giovane è stato calmato ed è stato portato in Questura, dove è stato identificato tramite impronte digitali poiché era senza documenti.

Il giorno successivo, presso l’ospedale San Martino, il 19enne ha evacuato 8 involucri contenenti 4 grammi di crack. E’ stato quindi arrestato per spaccio di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per aver fornito false generalità.