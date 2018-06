Torino – Picchiata e gettata dall’auto in corsa, morta 20enne

Torino – Una giovane di 20 anni è morta nella serata di ieri dopo essere stata picchiata e poi gettata dall’auto in corsa sulla tangenziale di Torino.

La vittima, una ragazza albanese, era arrivata in ospedale in condizioni disperate ma a nulla sono valsi gli sforzi dei medici dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri: le lesioni riportate erano troppo gravi.

L’episodio risale alla serata di sabato. La giovane, picchiata con violenza inaudita, è stata poi gettata da un’auto in corsa che stava percorrendo la tangenziale sud.

A far scattare l’allarme è un automobilista che assiste alla scena e chiama la stradale che in pochi istanti raggiunge il luogo indicato, tra Stupinigi e La Loggia. Soccorsa dal personale sanitario, la 20enne è arrivata in ospedale in condizioni disperate ed è morta poco dopo le 20.00 di ieri sera.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini per cercare di ricostruire quali siano state le cause di una tale violenza nei confronti di una giovane.

La ragazza, probabilmente una prostituta, potrebbe essere incappata in una vendetta o potrebbe essere salita sull’auto del cliente sbagliato. Gli inquirenti hanno acquisito anche diverse immagini registrate dalle telecamere di sicurezza nella speranza di trovare qualche fotogramma con l’autore o gli autori del gesto.