Via Bertani – Al via i lavori, strada chiusa almeno sino alla fine di luglio

Genova – Iniziano questa mattina, nel quartiere di Castelletto, i lavori che provocheranno la chiusura di via Bertani almeno sino a tutto luglio ma che potrebbero slittare anche sino ad agosto.

I tecnici di diverse aziende dovranno coordinare gli interventi per sostituire la maggior parte delle condotte sotterranee di acqua, gas e altri servizi. Lavori che causeranno la chiusura, almeno parziale, di una delle vie principali di accesso al Centro cittadino da parte di chi abita sulle alture.

Il Comune ha previsto un piano per ridurre al massimo i disagi e che prevede che la strada venga mantenuta aperta il più possibile, con sensi unici alternati e altri “stratagemmi” ma la possibilità che si formino lunghe code ed intasamenti non è esclusa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...