Alassio, al Diana Grand Hotel la Champagne Gala Night

Alassio (Savona) – Si preannuncia una notte di sapori unici, musica e bollicine preziose quella in programma per domenica 17 giugno al Diana Grand Hotel, dove si svolgerà il Grand Opening della VI edizione di “Un Mare di Champagne”. A partire dalle 20.30, si terrà infatti una cena per celebrare la bellezza della magnifica cittadina Savonese, l’arrivo dell’imminente estate e la grandezza di uno dei vini più famosi e preziosi al mondo.

A curare il menù saranno quattro grandi Chef Stellati: Massimo Camia del Ristorante Massimo Camia di La Morra (CN), Matias Perdomo del Contraste di Milano, Giuseppe Ricchebuono del Vescovado di Noli (SV) e Andrea Ribaldone dell’Osteria Arborina di Frazione Annunziata (CN), insieme agli Chef del Consorzio Macramé – Dire Fare Mangiare. Ogni piatto del menù sarà sapientemente esaltato da un grande champagne in abbinamento, regalando agli ospiti un’esperienza di gusto indimenticabile.

Altro speciale guest della serata sarà Nicola Conte & Spiritual Galaxy, che presenterà il suo ultimo disco “Let Your Light Shine On”. Si tratta di una suggestiva e personale miscela di afro-soul e suoni spirituali, un viaggio che come ama definire l’artista farà immergere in un’atmosfera “Afro-jazz cosmico”.

Per partecipare alla serata, che avrà il costo di 18 euro a persona, sarà necessario accreditarsi online al sito www.unmaredichampagne.it e seguire le istruzioni.