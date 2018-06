Albaro, scontro auto moto in via Righetti: ancora gravi le condizioni del centauro

Genova – Sono ancora gravi le condizioni del 50enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19.00 di ieri in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro.

Qui, per cause ancora da verificare, un’auto ed una moto a bordo della quale viaggiava l’uomo ferito, si sono scontrate.

Nell’impatto l’uomo ha avuto la peggio ricadendo sull’asfalto.

Immediatamente soccorso dai militi del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale che si sono occupati di regolare il traffico e di raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.