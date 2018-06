Albenga, spacciatori e ladri in azione: Carabinieri arrestano 3 persone

Albenga (Savona) – Fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri della stazione di Pietra Ligure che hanno arrestato tre persone nell’ambito del servizio coordinato svolto alla prevenzione dei reati nelle aree degradate.

Il primo arresto ha visto finire in manette un uomo di 49 anni, cittadino albanese residente a Carcare. I militari, visti i precedenti dell’uomo, hanno deciso di controllarlo ma il pregiudicato ha tentato di evitare i Carabinieri tentando di colpirli e spintonarli finendo a terra immobilizzato. Il successivo controllo e la conseguente perquisizione hanno permesso di rinvenire due dosi di cocaina e quasi 300 euro in contanti, ritenuto denaro guadagnato dall’attività illecita interroga probabilmente proprio dalla presenza degli uomini dell’Arma.

Nella mattinata odierna, lo spacciatore sarà processato per direttissima e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresto anche per due ladri, in azione all’interno dell’Ipercoop del Centro Commerciale Le Serre di Albenga. Qui i militari sono stati chiamati ad intervenire dal personale di vigilanza del supermercato che aveva notato una coppia ben nota per i reati contro il patrimonio.

Nella serata di ieri i due sono stati bloccati e perquisiti. La coppia, lei russa e lui marocchino, è stata arrestata per il furto di capi di abbigliamento, trafugati dal supermercato e nascosti sotto i vestiti per un valore complessivo di 200 euro. Per loro l’accusa è di furto aggravato .