Amici 2018, a trionfare è il cantautore e rapper Irama

Genova – Si è conclusa ieri sera la diciasettesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, e ha visto il trionfo di Irama, cantautore e rapper di Monza, in un testa a testa con la cantante Carmen in cui la ragazza è arrivata sempre un passo indietro rispetto al vincitore. Prima del duello finale, la sfida con Einar, l’altro cantante in gara, e l’uscita di Lauren, la ballerina quarta classificata ma acclamata dal corpo di ballo, nonché vincitrice del premio della critica e di un ulteriore premio in denaro del valore di 50mila euro. Subito dopo essersi goduta i meritati applausi è arrivata la proposta di entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti di Amici per la prossima edizione.

I ringraziamenti di Irama, subito dopo la proclamazione, sono stati dedcati alla nonna scomparsa, che ha ispirato “Un respiro“, una delle sue prime canzoni, per Maria De Filippi e per tutto il pubblico, augurandosi che “questo sia l’inizio di qualcosa di bello. Per me e per tutti noi“.

Flippo Maria Fanti, questo il vero nome di Irama, 23 anni, porta a casa un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro e il premio di Radio 105 del valore di 20mila euro. Per Carmen, la seconda classificata, una borsa di studio per frequentare un corso di laurea triennale all’università ECampus.