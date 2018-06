Casarza, moto contro auto: 31enne trasportato in elicottero al San Martino

Genova – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Casarza Ligure, nell’entroterra del Tigullio.

Qui, un uomo di 31 anni che viaggiava in sella al suo scooter, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto in via Annuti. L’impatto ha provocato diverse e gravi lesioni al 31enne, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Il ferito è sempre rimasto cosciente. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico e diversi traumi alla colonna vertebrale.