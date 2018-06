Galliera – Salvatore (M5S): Fondi regionali non siano usati per residenze di lusso

Genova – “I fondi regionali sono vengano utilizzati per costruire residenze di lusso”. E’ quanto chiede Alice Salvatore, portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione.

Oggi in Consiglio regionale è stata discussa un’interrogazione a firma del consigliere Salvatore sul tema

“Abbiamo chiesto all’assessore alla Sanità Viale di fare chiarezza sulla natura degli impegni economici-finanziari messi in campo da Regione Liguria verso l’ospedale Galliera sanciti dalla Convenzione tra Regione e Galliera – ha dichiarato Alice Salvatore – La risposta è stata tutt’altro che confortante. Regione è disposta ad “accettare eventuali cessioni di credito da parte dell’ente Galliera verso un finanziatore terzo” e cioè la Regione autorizza il Galliera a utilizzare i fondi regionali destinati all’erogazione del servizio sanitario per ripagare i suoi debiti con i propri finanziatori, coprendo così i costi per la costruzione del Nuovo Galliera”.

“Il rischio concreto – ha spiegato ancora Salvatore – è che Regione Liguria continuerebbe a pagare per anni e anni i cantieri necessari al progetto con fondi in realtà destinati al servizio sanitario che quindi non potrebbe essere erogato? Ci chiediamo. Con un potenziale, grave, danno per i servizi a utenti, pazienti e cittadini. Ci chiediamo se ciò, oltre ad essere totalmente inopportuno politicamente, non apra la strada anche a possibili profili di incompatibilità nell’uso di fondi pubblici”.