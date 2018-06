Genova – 340mila visitatori nei Musei in tre mesi, +30%

Genova – Sono stati in totale oltre 340mila i visitatori dei musei civici genovesi nei mesi di aprile-maggio-giugno. Una primavera da record, che segna un +30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di oltre 100mila visitatori che hanno scelto di trascorrere un pomeriggio o una giornata all’interno di uno dei Musei di Genova.

“Abbiamo provato a valorizzare ciò che di bello già esisteva in città: promuovendo con il digitale – quindi a costo zero – iniziative come le domeniche gratuite per i residenti (che esistevano già da molti anni) e creando convenzioni con altri eventi o soggetti, da Euroflora, a Festival della città, fino ai congressi organizzati dalle aziende”, commenta l’Assessore al Marketing Territoriale e Cultura Elisa Serafini.

“Sono stati i Social Media i nostri alleati più forti: grazie al coinvolgimento degli Instagrammers, a iniziative come la Notte al Museo, raccontate da centinaia di persone, ogni visitatore si è trasformato in un testimonial dei nostri beni culturali”.

I “campioni” della Primavera sono i Musei di Strada Nuova: oltre 60mila visitatori nei 3 mesi, il Galata, oltre 70mila visitatori, i Musei di Nervi, sostenuti da Euroflora, ma anche il Museo di Storia Naturale, che ha registrato quasi 20mila presenze, e il Museo d’Arte Orientale Chiossone, che ha raddoppiato i visitatori da aprile a maggio.

Dall’inizio dell’anno, i visitatori nei musei genovesi sono stati 414.624, con un incremento consistente rispetto all’anno precedente.

“Nei prossimi mesi concluderemo alcuni dei processi di rinnovamento associati ai musei: promozione, ma anche contenuti digitali, e miglioramento dei sistemi interni. Permetteremo ai visitatori di pagare l’ingresso con sistemi online, e stiamo lavorando ad una APP che integri i tradizionali biglietti e le Card, permettendo di avere meno code, maggiore efficienza, e meno costi per il Comune”, conclude l’Assessore Serafini.

Proseguono intanto le aperture estive con orario prolungato – tutti i dettagli disponibili sul sito: http://www.visitgenoa.it/museigenova