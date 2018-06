Genova – Lavori in corso in salita degli Angeli, verrà rifatta anche la mattonata

Genova – Durerà diversi mesi il cantiere aperto oggi in salita degli Angeli, a Dinegro, per la sotstituzione di importanti condotte idriche che oggi sono in ghisa e verranno sostituite con altre, più resistenti e capienti, in acciaio. Il cantiere è stato avviato questa mattina e, salvo imprevisti, potrebbe proseguire sino a fine anno e anche più.

Il lavoro è molto importante ed impegnativo e IREN sostituirà completamente oltre 200 metri di condotte sotterranee e poi verrà ripristina la tradiziona mattonata che caratterizza la salita.

Ilavori rientrano nel piano globale di interventi straordinari di sostituzione della vecchia rete cittadina, che Iren sta implementando sulla base di un programma pluriennale che prevede la sostituzione di oltre 15.000 metri di tubazione, dei quali 4.980 attualmente già sostituiti e 7.890 in corso di lavorazione.

I lavori, che si protrarranno per circa 6/7 mesi, prevedono nello specifico la sostituzione di una tratta di 200 metri di tubazione, attualmente in ghisa del diametro di 600 millimetri, con una nuova tubazione in acciaio del diametro di 700 millimetri.

Il lavoro, lungo e delicato, si articolerà in differenti fasi per cercare di ridurre al minimo l’impatto del cantiere, eventuali disagi alla cittadinanza, ai commercianti e ai turisti in visita alla città.

Sia il passaggio pedonale sulla via che la fornitura dell’acqua resteranno garantiti durante l’esecuzione dei lavori, salvo interruzioni puntuali che verranno comunicate di volta in volta.

Come da disposizioni della Soprintendenza, Iren inoltre provvederà ad eliminare tutta la copertura in mattoni attualmente presente e, una volta finiti i lavori e atteso il necessario tempo di assestamento del terreno, provvederà al rifacimento completo della mattonata, che risulterà così completamente rinnovata.