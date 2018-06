Loano non solo mare, nuova escursione sul Monte Monega

Loano (Savona) – Sarà il Monte Monega la prossima destinazione delle escursioni di “Loano non solo mare”. L’evento, curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, si terrà giovedì 14 giugno.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale e valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è fissato per le 7.30, quando i partecipanti si troveranno in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in auto verso Ortovero, Pieve di Teco e il colle di Nava, per poi spostarsi verso i ponti di Pornassio. Prima di raggiungere Mendatica, faranno tappa a Montegrosso Panlatte. Infine, da Casa Fascei inizieranno la vera e propria gita a piedi. Sarà risalita la sterrata fino alla deviazione per il sentiero che attraversa il bosco, arrivando alla Margheria Pian del Latte e poi al colle di Garezzo. Gli escursionisti si dirigeranno in seguito fino al passo Pianlatte e risaliranno il crinale fino a raggiungere la cima del Monega.

La gita durerà 5 ore circa e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 550 metri circa. Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (tel. 019.67.23.66, cell. 3497854220).