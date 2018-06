Parco del Beigua, ecco le escursioni di questo week-end

Arenzano (Genova) – Sono due le gite per gli amanti della natura in programma per questo fine settimana nel Beigua Geopark.

Si parte sabato 16 giugno, quando l’esperto lepidotterologo del parco aspetterà i partecipanti a Pratorotondo alla scoperta del magico mondo delle farfalle, raccontandone la storie e spiegando i loro splendidi colori variopinti. Alla sera, dopo una degustazione di prodotti locali presso il rifugio, grazie al buio della notte potranno essere osservate le elusive falene che attraversano i cieli nelle calde serate estive. Sarà necessario munirsi di torcia o frontalino. L’iniziativa è adatta a tutti e si concluderà alle 23.30 circa. Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12 (Guide Coop. Dafne, tel. 393.9896251 – chiusura anticipata al raggiungimento del numero massimo di partecipanti). Costo escursione: € 10,00 (non comprende la cena al Rifugio Pratorotondo).

Domenica 17 invece, in occasione della giornata #AppenninoBikeTour che si svolgerà in tutta Italia, si potranno seguere le guide cicloturistiche del parco in una pedalata in mountain bike nella Foresta della Deiva. Terminato il giro, per recuperare le forze, è in programma una sosta all’Agriturismo la Sorba per un pranzo a base di prodotti locali. Sarà necessario essere dotati di mountain bike e casco. L’uscita durerà mezza giornata lungo un itinerario di circa 15 km, con un dislivello di 300 m. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 (Guide Coop. Dafne – tel. 393.9896251); costo escursione € 6,00 (pranzo degustazione facoltativo, € 15,00).