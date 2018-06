Poliziotto ferito a Sestri Ponente, visita del Capo della Polizia Franco Gabrielli

Genova – Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha chiesto di poter incontrare l’agente ferito da una coltellata e dal proiettile sparato da un collega. Una visita lampo nel corso della visita nel capoluogo ligure per intervenire ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia vicino alla Cgil.

Gabrielli arriverà a Genova per partecipare al convegno intitolato “Sicurezza democratica e collaborazione dei cittadini. Dagli anni di piombo alla prossima sconfitta del terrorismo internazionale” ma ha già fatto sapere di volersi recare all’ospedale San Martino per una visita all’agente rimasto ferito nel tentativo di riportare alla calma e consegnare al personale sanitario, il ragazzo di 20 anni ucciso a colpi di pistola nel suo appartamento di Sestri Ponente.

L’agente ferito era entrato nell’appartamento per obbligare il ragazzo ad un trattamento sanitario obbligatorio richiesto dalla madre che temeva per i suoi istinti suicidi.

Il giovane avrebbe però reagito in modo violento scatenando una reazione delle forze dell’ordine giunta sino alle estreme conseguenze.

