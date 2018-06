San Giovanni Battista, al Museo Diocesano visita alla scoperta del Santo Patrono

Genova – Si svolgerà domenica 24 giugno, alle ore 20.30, la visita guidata serale alla scoperta di di San Giovanni Battista e del suo legame con Genova organizzata dal Museo Diocesano.

Nel 1099 i Genovesi ritornano dalle Crociate portando con sé le preziose ceneri del Battista. Sarò questo il momento di inizio del grande legame tra loro e il Santo Patrono, per il quale faranno realizzare negli anni a venire splendidi capolavori e opere di oreficeria.

La visita indagherà proprio alcune di queste opere, grande testimonianza del rapporto tra il Santo e il capoluogo Ligure. Ci si soffermerà in particolar modo sulla Cappella del Battista, alla quale si potrà avere accesso in via del tutto straordinaria per osservare da vicini la cassa marmorea del XIII Secolo. Dopo aver ammirato anche il Battistero e il Museo del Tesoro, si salirà fino alla Tribuna del Doge, da cui i partecipanti potranno osservare le navate e l’altare della Cattedrale dall’alto. Infine, il tour si concluderà sulle Torri, con la loro magnifica vista su Genova illuminata dalle luci notturne.

Il costo sarà di 16 euro per l’intero e di 14 euro per il ridotto. La prenotazione sarà obbligatoria fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni sarà possibile contattare lo 0102475127 (da lunedì a domenica dalle 12 alle 18, martedì escluso) o l’indirizzo mail info@museodiocesanogenova.it.