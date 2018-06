Savona, colpi di pistola contro auto: avvolta nel mistero la sparatoria della notte scorsa a Zinola

Savona – Resta ancora avvolto nel mistero l’episodio della scorsa notte, intorno alle ore 23, quando sono stati sparati due colpi di pistola calibro 44 all’indirizzo di una Ford Focus che si trovava in quel momento parcheggiata in via Quiliano, a Zinola. All’interno non c’era nessuno, ma il veicolo è risultato intestato a un 37enne di origine albanese, padre di famiglia, che non ha alcun precedente con la giustizia e che è risultato a sua volta stupito ritrovando questa mattina la propria macchina rovinata dai colpi di pistola. Sono al vaglio degli agenti di Polizia tutte le varie ipotesi che spiegherebbero il perché di questo gesto intimidatorio.

