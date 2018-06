Vado Ligure, 90enne trovato morto nel cortile della sua abitazione

Vado Ligure (Savona) – Un uomo di 90 anni è stato trovato privo di vito, riverso nel cortile della sua abitazione in via Cadorna, a Vado Ligure, in provincia di Savona.

Il corpo del 90enne è stato notato da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nell’abitazione dell’uomo sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno compiuto i rilievi del caso e nelle prossime ore si occuperanno di ricostruire quanto accaduto e di risalire alle cause che hanno portato alla morte dell’uomo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il 90enne potrebbe essere caduto accidentalmente o potrebbe aver deciso di togliersi la vita.

Maggiori dettagli saranno diffusi nelle prossime ore.