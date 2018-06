Vichinghi e duelli medioevali sulla spiaggia di Quinto, si gira Game of Kings

Genova – Un set cinematografico, con attori e comparse in abiti vichinghi e medioevali, sulla spiaggia libera di Quinto, accanto ai giardini di via Gianelli. E’ quanto previsto per questa sera – tempo permettendo – per girare alcune scene di Game of Kings, la web serie in corso di lavorazione e che uscirà a settembre al Cinema e poi su alcuni canali on line.

Un fantasy in salsa ligure visto che staff, attori, ideatori e regista sono tutti “locali” e che la maggior parte dei set e delle ambientazioni è realizzata in Liguria.

Le vicende di tre Regni (ma saranno davvero solo tre?), con tre Re e Regine, che si contendono un prezioso tesoro tra sfide, battaglie, tradimenti e colpi di scena che si intrecciano.

L’appuntamento per il ciak è per le 20, presso il bar “a due passi dal mare” che, per l’occasione, si trasformerà in base appoggio per lo staff.

Intorno alle 22 è previsto l’inizio delle riprese, con gli attori e le comparse in costume.

Un curioso “fuori programma” per la delegazione di Quinto.

Questa la pagina Facebook della serie