Zoagli – Targa in memoria di Greg Lake, frontman dei King Crimson

Zoagli (Genova) – Sarà posta lunedì 18 giugno, in occasione della prima edizione di “Art in progress event”, la targa commemorativa sugli scogli in passeggiata mare dedicata a Greg Lake, frontman dei King Crimson e degli ELP.

Lo scorso anno il comune di Zoagli aveva assegnato la Cittadinanza post mortem al musicista in memoria del concerto che Lake aveva tenuto nel 2012 a Castello Canevaro; in quell’occasione, il nome di Zoagli ebbe una grande risonanza non solo a livello nazionale ma anche internazionale. La cerimonia ufficiale si aprirà alle 17, mentre alle 18 saranno aperti i cancelli dell’evento, di cui la moglie del cantante, Regina Lake, sarà madrina.

Il programma della serata sarà ricco di appuntamenti per tutti i gusti: dalla poesia, all’arte, al cinema e molto altro ancora. A chiudere la serata a partire dalle ore 21, si esibirà Juri Camisasca, in un concerto dal titolo “Adunanza Mistica”. Camisasca è uno stretto collaboratore e amico di Battiato. Dopo undici anni di vita monastica oggi vive come un eremita, ma non ha mai smesso di produrre la musica che proporrà al pubblico di Castello Canevaro, in uno spettacolo di rara fattura.