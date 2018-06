Amt – Verifica intensiva a Caricamento, multati 165 “portoghesi”

Genova – Prosegue il piano di controllo all’evasione da parte di AMT con le verifiche intensive settimanali che questa volta hanno avuto come oggetto Caricamento.

Oltre 15 verificatori AMT, fermi al capolinea delle linee 1 e 32, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, hanno controllato 920 passeggeri riscontrando 165 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari ad un tasso di evasione del 17,9%.

30 dei 165 sanzionati, hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando un’oblazione di 41,50 euro.

Il tasso di evasione riscontrato durante le verifiche di ieri è più alto rispetto a quello delle verifiche intensive svolte la settimana scorsa; questo conferma la scelta del pinto e delle modalità di verifica e fornisce ad AMT indicazioni su come migliorare la programmazione dell’attività di controllo.

Le attività di verifica, sia ordinaria sia intensiva, proseguiranno nei prossimi giorni e presto potranno contare su 31 nuovi abilitati alla mansione di Verificatore Titoli di Viaggio. Proprio in questi giorni si sono conclusi in azienda i corsi e gli esami per l’abilitazione dei nuovi controllori: 31 addetti del personale AMT riceveranno la “placca” che li identifica andando ad aggiungersi ai controllori già in servizio e portando il numero complessivo a 150.

Il Piano di lotta all’evasione, portato avanti dall’Azienda in stretto accordo con l’assessorato alla Mobilità, prevede attività diverse, ordinarie e straordinarie. Le verifiche intensive sono programmate con il supporto della Polizia Municipale: la presenza degli agenti insieme ai verificatori AMT ha, come valore aggiunto, l’efficace identificazione dei trasgressori per contrastare le false dichiarazioni di identità.