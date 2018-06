Convegno negazionista delle Foibe nel Municipio VII, Gioventù Nazionale protesta

Genova – La sezione genovese di Gioventù Nazionale chiede la revoca dell’autorizzazione all’uso delle sale pubbliche del Municipio VII Ponente per il convegno intitolato “Foibe: la grande menzogna”.

In una nota inviata al Municipio e al Comune di Genova, i rappresentanti di Gioventù Nazionale chiedono l’intervento immediato del Sindaco, del Presidente del Municipio VII e degli assessori per revocare l’autorizzazione concessa all’ “Osservatorio Antifascista Permanente” che avrebbe organizzato l’incontro.

“Evidentemente è destino che, a scadenza regolare, certe posizioni assurde ritornino a galla – scrive Gioventù Nazionale – Quello che non si può tollerare è che sia loro concesso, come palcoscenico, una sede istituzionale. Il dramma delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata sono stati riconosciuti dalla Repubblica Italiana con la legge n° 92 del 30 marzo 2004, ed il loro rispetto deve unire tutti coloro che partecipano alla vita politica della Nazione, a partire consiglieri di Municipio fino ad arrivare a parlamentari e ministri.

Ci aspettiamo che, come è logico e naturale, il Municipio vieti l’utilizzo della Sala per il vergognoso Convegno, e ci attendiamo anche una dura reprimenda da parte dell’Assessore alla Cultura e del Presidente di Municipio. D’altronde come dimenticare la solerzia con la quale si era impedito, lo scorso 7 Aprile, all’Associazione culturale “Il Ramo d’Oro” di presentare un libro sulla storia del conflitto anglo-irlandese nelle sale del Mediolevante?”.

La risposta del Municipio VII Ponente non si è fatta attendere e l’autorizzazione all’uso della sala è stata revocata.