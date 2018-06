Imperia, escursione nel Parco delle Alpi Liguri alla scoperta dei rododendri

Mendatica (Imperia) – Il CTE delle Alpi Liguri, in collaborazione con la Pro Loco di Mendatica e la Cooperativa di Comunità Brigì, ha organizzato per domenica 17 giugno un’escursione alla scoperta delle bellezze naturali del Parco. Si tratta di una grande occasioni non solo per gli amanti delle camminate in montagna, ma anche per gli appassionati della fotografia naturalistica e dei paesaggi.

I partecipanti saranno infatti accompagnati in un viaggio che li porterà ad ammirare una delle numerose specie floreali endemiche del Parco delle Alpi Liguri: i rododendri. Si potranno infatti osservare le montagne tinte di una magnifica sfumatura rosata tipica proprio di questo fiore.

Il ritrovo è fissato per le ore 9. La gita, che avrà la durata dell’intera giornata, seguirà un dislivello di 700 metri e passerà per Bosco delle Navette, Colla Rossa e Cima Missun. La distanza totale prevista sarà di 8 km circa.

Si consiglia un abbigliamento moderatamente caldo e a strati e scarponcini da montagna. Sarà inoltre possibile portare con sé alcuni snack per sopperire al dispendio energetico dovuto alla camminata.

La quota di partecipazione è di 10 euro (8 se già tesserati CTE delle Alpi Liguri per la stagione 2018).