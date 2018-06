Incendio a Borgoratti, in fiamme auto e scooter

Genova – Sono stati risvegliati dal forte odore di bruciato e dal rumore che proveniva dalle finestre gli abitanti del condominio di via Copernico, a Borgoratti, investito dalle fiamme divampate nel rogo di alcune auto avvenuto la scorsa notte.

Le chiamate ai vigili del fuoco hanno fatto scattare l’allarme ma quando i pompieri sono arrivati ben quattro auto e una decina di scooter erano già avvolti dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno spento rapidamente l’incendio ma i danni sono purtroppo ingenti e riguardano anche una facciata del condominio, investita dal fumo nero e dalle fiamme.

Subito dopo aver spento il rogo, i pompieri hanno iniziato le operazioni di bonifica e le indagini per accertare l’origine dell’incendio.

Non viene esclusa la pista di un piromane.

(foto Archivio)