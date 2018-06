Incidente mortale alla Fincantieri di SestrI Ponente, morto un 42enne

Genova – Incidente mortale sul lavoro, questa sera, alla Fincantieri di Sestri Ponente. Per cause ancora da accertare un operaio di 42 anni, Salvatore Lombardo, è precipitato per una decina di metri morendo sul colpo.

Sul posto sono accorsi i colleghi e poi il 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile volo.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio saldatore, dipendente di una ditta appaltatrice, stava lavorando in quello che sarà il vano ascensore di una nave in costruzione quando ha perso l’equilibrio o è rimasto vittima di un malore ed è caduto.

Sul posto anche le forze dell’ordine e i funzionari della Asl per le verifiche al rispetto delle norme di sicurezza.

La notizia della morte dell’operaio ha fatto scattare la reazione dei sindacati che hanno subito indetto uno sciopero di 8 ore per domani.

Gli operai Fincantieri incroceranno le braccia per chiedere maggiori garanzie il rispetto delle norme anti infortunio.