Lessglass, bilancio positivo per i bicchieri riciclabili della Movida

Genova – E’ sicuramente positivo il bilancio della sperimentazione di Lessglass, i bicchieri di plastica riciclabili che hanno fatto la loro comparsa nei locali della Movida quindici giorni fa.

Lessglass ha avviato l’utilizzo di tremila bicchieri di plastica riciclabile distribuiti in dodici locali aderenti all’iniziativa, presentata lo scorso mese dall’assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli e dall’assessore all’ambiente Matteo Campora ed ha visto la sensibile riduzione dell’utilizzo dei bicchieri usa e getta con oltre 2.500 bicchieri di plastica in meno a settimana, 2.000 solo nei weekend.

Un progetto che vuole portare la Green economy nel cuore della movida cittadina, riducendo sensibilmente la quantità di rifiuti non biodegradabili e inquinanti per una maggiore sostenibilità ambientale e vantaggi in termini di vivibilità e decoro urbano.

Secondo le prime stime, distribuendo ogni settimana 500 bicchieri usa e getta si potrà ottenere, su base annua, una riduzione dell’80% di bicchieri circolanti.

Ideato da Marina Porotto, Enrico Moizo e Francesco Brignola, il sistema per sostituire completamente i bicchieri di plastica nei locai genovesi con bicchieri riutilizzabili e smaltibili nella raccolta differenziata, ha avuto un’accoglienza positiva anche dai clienti. Oltre 500, in gran parte turisti, anziché restituirli per riavere indietro l’euro lasciato di cauzione, hanno deciso di tenerli come souvenir della vacanza.

Le cauzioni rimaste agli esercenti vengono versate all’associazione LessGlass che utilizzerà il denaro per attività ed eventi a beneficio della riduzione dei rifiuti.

Gli strumenti, oltre ad avere un obiettivo ambientale, hanno anche uno scopo di promozione turistica. La prima serie di bicchieri, realizzata dall’architetto Valentina Lombardo con il logo di Genova More Than This, avrà a seguirla una versione curata dall’illustratrice genovese Elise De Gauche, intitolata Genova Con Stile, dove protagonisti saranno i disegni di personaggi celebri come Warhol o Chanel in visita nei quartieri di Genova.

In proposito, l’assessore Paola Bordilli spiega: “Sono molto soddisfatta dei risultati sinora raggiunti. L’idea di utilizzare bicchieri di plastica riciclabili sta funzionando come speravamo sia dal punto di vista degli esercenti sia da quello dei fruitori della movida e anche dei turisti. È questa un’iniziativa molto importante per il centro storico. Promuovere la città, ma soprattutto promuovere una best practice in tema di sostenibilità aziendale è un obiettivo che sposo convintamente. Anche per iniziare a dare veramente una svolta su un concetto di movida che deve sempre più essere positivo e propositivo, in cui gli esercenti per primi dimostrano il legame con il territorio”.

Matteo Campora, assessore all’ambiente, aggiunge: “Accolgo con grande soddisfazione i risultati positivi, un lavoro condotto in Team con la Collega Bordilli sempre molto attenta ai temi ambientali, Genova sempre più a misura di economia circolare”.

Ancora, Marina Porotto, presidente dell’Associazione Less Glass, fa sapere: “Abbiamo stimato, dopo le prime due settimane di sperimentazione, una riduzione di bicchieri in circolazione di circa 2500 unità a settimana. Su oltre duemila bicchieri distribuiti, circa due terzi sono stati restituiti e quindi ancora utilizzati dagli esercenti”

Enrico Moizo, co-ideatore del progetto, dichiara: “Siamo contenti che i giovani, gli avventori della movida, ma anche e soprattutto gli esercenti, abbiano accolto positivamente la nostra idea. Tutti insieme stiamo contribuendo a rendere l’ambiente più pulito e sano, dimostrando che la movida può e deve essere un valore aggiunto all’economia di una città”.

“In questa prima fase di introduzione – sostiene Alessandro Cavo, presidente di Fepag e Fipe Liguria – LessGlass si conferma una buona pratica esportabile ad altre città e ad altri eventi, abbiamo fornito alla nostra federazione nazionale FIPE tutta la documentazione poiché crediamo nella bontà dell’iniziativa ora confermata anche dai primi numeri”.

«Il progetto è stato accolto con entusiasmo anche da molti turisti, conclude Francesco Brignola, felici di poter avere un ricordo della loro visita a Genova. La scommessa sul produrre bicchieri con grafiche accattivanti che celebrino la nostra città sembra funzionare bene e siamo solo all’inizio».

“Dopo due settimane dall’inizio di questo test siamo veramente soddisfatti – dichiara Matteo Zedda, presidente del Civ Sarzano e Sant’Agostino – Abbiamo riscontrato ottimi risultati sotto tutti i punti di vista e anche a livello organizzativo il lavoro è fluido ed efficace. Speriamo che questa iniziativa si diffonda presto in tutti i locali della città. Non abbiamo riscontrato alcun problema nemmeno da parte della clientela”.