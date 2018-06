Musica – Nuovo album per Joan Thiele, il 15 giugno esce Tango

Genova – Uscirà il prossimo 15 giugno esclusivamente in digitale su tutte le piattaforme il nuovo album di Joan Thiele, dal titolo “Tango”.

Un titolo che volutamente rimanda alla parola latina nei suoi molteplici significati come toccare, emozionare, commuovere ammaliare, sedurre, e che in qualche modo vuole giocare con la doppia anima del disco che mette in contrapposizione il lato acustico di Joan con quello più elettronico.

Nel suo ultimo lavoro, Joan Thiele utilizza diverse sonorità trovando una sua personale dimensione e andando in ad unire paesi lontanissimi mischiando influenze sudamericane, come accade nei pezzi “Blue Tiger” o “Azul” per citarne alcuni, ritornando a sonorità European e africane; “Armenia Quindio”, ad esempio, è un tamburo del Sud America, semi africani, voci di bambini e un sintetizzatore, raccontando storie vere attraverso immagini simboliche e metaforiche.

Undici tracce registrate in parte sul Red Bull Music Studio, uno studio di registrazione mobile posizionato per l’occorrenza nella campagna alle porte di Milano, con amici e colleghi come gli Etna, con cui ha curato la produzione dei pezzi, e gli ingegneri del suono Donato Romano, Carlo Zollo e Chris Tabron che ha mixato alcuni brani del disco.

26 anni, metà italiana e metà svizzero-colombiana, Joan è cresciuta tra il Belpaese e Cartagena. Questa vita “nomade” le ha regalato un gusto musicale internazionale che l’ha spinta, finito il liceo, a trasferirsi in Inghilterra per fare musica.

Nel 2016 il primo ep “Joan Thiele”, anticipato dai singoli “Save Me” e “Taxi Driver” e composto da sei brani inediti più una cover di “Lost Ones di Lauryn Hill, seguito dal primo tour dal vivo nei principali festival italiani: il RockinRoma, l’IDays di Monza, il Goa Boa di Genova, il Siren Festival di Vasto, l’Home Fest di Treviso, il Locus Fest a Locorotondo, guadagnandosi, lo stesso anno, la nomination nella categoria Best New Artist agli MTV Awards del 2016.

Un prestigioso riconoscimento è arrivato con la decisione di Radio Rai Due di scegliere proprio Joan come rappresentante dell’Italia a Groningen per il Festival EBBA Eurosonic Norderslag 2017.

L’ultimo singolo rilasciato, Polite, nel marzo del 2018, ha avuto un’alta rotazione e sarà contenuto nell’album di prossima uscita. A proposito del brano, Joan spiega: “Amo questa canzone perché l’ho scritta con un’amica, una notte a Londra, tutta al femminile. Mi ricorda quanto gli incontri casuali siano significativi e fulminanti e quanto sia importante coltivare sempre le emozioni che solo i sogni e l’immaginazione sanno darti“.

Dopo il tour che l’ha vista impegnata ad Austin, in Texas, in occasione dell’SXSW Festival, per Joan si prepara un’estate on the road con tantissimi concerti in giro per l’Italia e non solo. L’11 agosti, infatti, sarà a Budapest, in Ungheria, per lo SZIGET Festival.

Ecco di seguito il calendario:

16-06-2018 FORMIGINE (MO) – Moninga Festival

17-06-2018 CORREGGIO (RE) – Garten

22-06-2018 BOLOGNA – Botanique

24-06-2018 VICENZA – Lumen Fest

30-06-2018 APECCHIO (PU) – Portico del Palazzo Rinascimentale

06-07-2018 CREMONA – Tanta Robba Festival

12-07-2018 OLGIATE OLONA (VA) – Idea Village Resort – Zero Summer Club

13-07-2018 AREZZO – Mengo Music Festival

16-07-2018 SENIGALLIA (AN) – Deejay X Masters

19-07-2018 VIALFRE’ (TO) – Apolide Festival

20-07-2018 REGGIO EMILIA – Piazza

21-07-2018 MANTOVA – Arci Festa @ Piazza Te

11-08-2018 BUDAPEST (UNGHERIA) – SZIGET Festival

18-08-2018 SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – May Day Festival

25-08-2018 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) – Paesaggi Sonori @ Fortezza Flavia

02-09-2018 TREVISO – Home Festival

05-09-2018 PADOVA – Rise Festival

08-09-2018 MILANO – Big Up ! @ Mare Culturale Urbano