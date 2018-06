Rivarolo, un etto di coca nascosto sotto il sedile dell’auto: arrestato 34enne

Genova – E’ stato fermato per un controllo ma il rinvenimento di un etto di cocaina, nascosta sotto il sedile dell’auto, è costata l’arresto di un genovese di 34 anni.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri in via 30 giugno 1960, a Rivarolo. Qui il personale del Commissariato di Cornigliano, impegnato nell’ambito dei servizi mirati alla repressione dei reati legati agli stupefacenti, ha notato un uomo che teneva d’occhio, viaggiare a bordo della propria auto, decidendo quindi di fermarlo per un controllo.

Dalle verifiche degli agenti ha permesso di ritrovare un involucro contenente 101 gravidi cocaina, nascosto sotto al sedile dell’auto.

Il 34enne, gravato da diversi precedenti legati agli stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato trasferito nel carcere di Marassi.