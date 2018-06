Thegiornalisti, il nuovo singolo è “Felicità Puttana”

Genova – “Stasera sono molto felice: perchè è appena uscita Felicità Puttana, perchè sono ancora innamorato dei western, dall’America, delle barbe, di Verdone, del cinema italiano e del vino“. Con questo post Tommaso Paradiso, cantate e leader dei Thegiornalisti, ha annunciato l’uscita del nuovo singolo del gruppo romano, qualche minuto dopo la mezzanotte. Già disponibile il video su YouTube e lo streaming sulle piattaforme digitali, il brano arriva a tre mesi di distanza da “Questa nostra stupida canzone d’amore“, il primo singolo estratto dal preannunciato album Love, in uscita il prossimo autunno. Il mood del trio romano somiglia sempre a se stesso: atmosfera anni ’80 nel sound, testi estremamente attuali e dai versi facilmente instragrammabili e dedicabili, scopo rimorchio, alla Matilde di turno (Matilde, per chi non lo sapesse, è la protagonista di una delle canzoni di maggior successo dell’ultimo disco uscito dei Thegiornalisti, intitolata “Fatto di te”). Estremamente attenti all’immagine, ai dettagli, nel corso di un paio di anni Tommaso Paradiso & Co. hanno saputo catturare una fetta di pubblico del tutto nuova per i loro standard, abituati com’erano a rimanere nelle playlist indie di pochi con le loro prime uscite discografiche.

A confermare il grande successo dei Thegiornalisti e l’approdo nel luccicante mondo del mainstream, oltre a essere stati i protagonisti indiscussi delle hit parade della scorsa estate con singoli come “Riccione” e “Pamplona“, cantata insieme al rapper Fabri Fibra, parla anche il successo delle prevendite dei biglietti del “Love Tour“, che seguono i due concerti dello scorso anno di Roma, al Palalottomatica, e di Milano, al Forum di Assago.

Il calendario del tour, al momento, prevede 10 appuntamenti:

21 ottobre 2018 – Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica

2 novembre 2018 – Bari @ Palaflorio

3 novembre 2018 – Napoli @ Palapartenope

8 novembre 2018 – Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 – Padova @ Kioene Arena

11 novembre 2018 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum