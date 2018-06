Turista texano cade e si ferisce alle Cinque Terre

Monterosso (La Spezia) – Un turista texano di 78 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo una brutta caduta lungo il sentiero che collega Monterosso a Vernazza, nelle Cinque Terre.

L’uomo è scivolato durante l’escursione ferendosi in modo grave al ginocchio e non era più in grado di camminare.

I Vigili del Fuoco della Spezia insieme al soccorso alpino hanno raggiunto il ferito e lo hanno trasferito trasportando a spalla la barella.

Una volta raggiunta Vernazza, sono intervenuti i militi del 118 con l’ambulanza e hanno preso in consegna il turista portato poi in ospedale per accertamenti.

