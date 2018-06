Savona – Autostrada A6 Savona-Torini bloccata da un incidente stradale, questa mattina, all’altezza dello svincolo per la città, in direzione mare. A causare il blocco, questa mattina all’alba, un mezzo pesante, adibito al trasporto di animali, che si è intraversato sulla carreggiata a seguito di un incidente.

Il pesante automezzo blocca l’intera carreggiata in direzione mare e la polizia stradale ha deciso di interrompere il traffico per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso per sgomberare l’area.

L’incidente non ha fortunatamente causato feriti ma le operazioni di bonifica potrebbero prolungarsi per via del peso dell’automezzo che potrebbe essere spostato con una speciale gru.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con l’autostrada A6 chiusa e code all’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia.

Solo poche ore prima altri due incidenti simili hanno causato problemi sempre sulla A6 e sulla A26 e anche in questi casi mezzi pesanti si sono intraversati sulla carreggiata causando pesanti disagi.