Fiera di San Giovanni, Civ Canevari in festa nel week end

Genova – Due giorni di festa, con bancarelle, musica e degustazione per la IX edizione della Fiera di San Giovanni in via Canevari. L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 giugno con una festa che colorerà piazze e vie di una delle delegazioni più popolose della città.

Da Piazzale ex Bocciardo a via Bobbio e via Canevari, da largo Autieri d’Italia a piazza Romagnosi fino a via Vinelli e piazza Firpo sarà un fiorire di appuntamenti veramente per tutti i gusti e per tutte le età.

Musica al vivo, dj set, animazione per bambini, esibizioni di ballo e arti marziali.

E poi spettacoli comici, negozi aperti, un concorso di disegno per un programma fitto e coinvolgente messo in piedi dal Civ Canevari grazie alla collaborazione di tanti soggetti che operano sul territorio.

“Si tratta di una manifestazione veramente molto articolata e ricca di iniziative – sottolinea l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli –. Tra queste mi piace ricordare quelle benefiche, un segno di attenzione importante da parte del tessuto commerciale del nostro territorio alle tematiche sociali. Ringrazio il Civ Canevari per la passione e la capacità organizzativa. Come amministrazione comunale vogliamo sempre di più lavorare in sinergia con queste realtà che contribuiscono a rendere ogni angolo della città vivo e stimolante”.