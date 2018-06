Finalborgo, ai Chiostri di Santa Caterina in scena Odissea un racconto mediterraneo

Finalborgo (Savona) – Andrà in scena venerdì 15 giugno alle ore 21, nei Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo, il primo dei tre spettacoli del ciclo “Odissea un racconto mediterraneo”. Tutte le serate del ciclo, ideato e diretto da Sergio Maifredi e organizzate dal Teatro Pubblico Ligure, hanno come obiettivo quello di portare l’attenzione sui classici della cultura occidentale e sull’oralità a cui sono stati destinati in origine. Ogni spettacolo sarà quindi dedicato a un canto dell’Odissea, con la consulenza letteraria di Giorgio Ieranò e Matteo Nucci.

Nella prima serata, sarà Moni Ovadia a dar voce al canto XXI con “La gara dell’arco”. Verrà narrata la storia di Penelope, decisa a sposare chi trai proci saprà tendere l’arco di Odisseo. I pretendenti così si preparano alla sfida. Non sanno però, che sotto i dimessi stracci di un mendicante si cela proprio Odisseo. Con l’arco tra le mani, l’eroe non esiterà a trafiggere con un dardo la gola di Antinoo, il più arrogante tra i pretendenti.

Moni Ovadia, in una lectio magistralis, farà riscoprire al pubblico i due grandi viaggi che hanno segnato la civiltà occidentale: quello di Odisseo e quelo di Abramo. Ovadia corre sulle onde dell’Odissea arrivando all’Itaca di quello straordinario poeta che è Kostantinos Kavafis.

“Odissea – Un racconto mediterraneo – spiega Sergio Maifredi – è un progetto permanente, un percorso da costruire canto dopo canto scegliendo come compagni di viaggio i grandi cantori del teatro contemporaneo e quegli artisti che sappiano comunicare in modo estremamente diretto, non con la protezione del “buio in sala” ma guardando negli occhi il proprio pubblico, non proteggendosi dietro gli schermi delle belle luci o di una bella musica di sottofondo ma affrontando a mani nude la parola. Odissea ha debuttato nel 2009 e ha inchiodato ai sedili di pietra dei teatri antichi e di velluto rosso migliaia di spettatori e porta a Finale Ligure tre spettacoli affidati ai più grandi interpreti di oggi”.

I prossimi appuntamenti del ciclo sono fissati per venerdì 20 luglio con “Odisseo e il cane Argo” (Canto XVII) e per domenica 29 luglio con “Odisseo e Penelope” (Canto XIX).