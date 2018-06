Genova – Rubano indumenti alla Upim, arrestati

Genova – Hanno cercato di rubare capi di abbigliamento per circa 110 euro i due cittadini tunisini di 23 e 24 anni bloccati dalla polizia mentre cercavano di uscire dalla Upim di via XX settembre.

A notare il comportamento sospetto dei due il personale addetto alla sorveglianza del negozio che ha seguito con circospezione i loro movimenti sino a vederli prendere i capi di abbigliamento per poi entrare in un camerino e proseguire verso l’uscita senza passare dalla cassa.

Gli addetti hanno chiamato la polizia e fermato uno dei due mentre l’altro è stato bloccato dagli agenti dopo che l’addetto lo ha riconosciuto mentre passava davanti al negozio.

Addosso ai due sono stati trovati capi di abbigliamento ma anche oggetti vari e prodotti per l’igiene personale che sono risultati rubati.

Uno dei due aveva con sè anche un telefono cellulare risultato oggetto di furto a Firenze.

Per questo motivo i due sono stati arrestati per furto e ricettazione e verranno processati per direttissima questa mattina.

