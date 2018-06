Le Macerie Prime di Zerocalcare alla Feltrinelli di Genova

Genova – Descrivere le macerie di una generazione attraverso il fumetto: questa l’idea di Zerocalcare, al secolo Michele Rech, che venerdì 15 giugno, dalle ore 15, incontrerà i fan alla Feltrinelli di Via Ceccardi per una giornata di disegni, presentazioni e dediche. Sei mesi dopo l’uscita di Macerie prime, l’artista cresciuto a Rebibbia torna a raccontare la seconda metà della storia lasciata in sospeso, seguendo una linea temporale ben precisa: per il lettore sono trascorsi sei mesi, appunto, così come per i protagonisti della vicenda.

Passando attraverso storie di amicizie lacerate, equilibri rovesciati e tenebre che avanzano, il fumettista condivide nuovamente le sue cupe riflessioni sul mondo degli over 30, che con Macerie Prime – Sei mesi dopo, graphic novel di 192 pagine edito da Bao Publishing, convergono nel suo progetto più ambizioso, un doppio volume sulla precarietà, sullo spaesamento, sull’inadeguatezza.

Zerocalcare, con la sua tecnica narrativa, il suo modo di osservare la realtà con sguardo potente e personale, si conferma portavoce di una intera generazione che, alle prese con incompiutezza e fallimenti costanti, continua ad andare avanti, con la sottile convinzione che solo il rimanere uniti potrà infine salvarla.

Dalle ore 9.00 verranno distribuiti i biglietti numerati per avere accesso al firmacopie: i numeri da 1 a 200 saranno per dediche normali, con richieste ragionevoli da parte del pubblico; dal numero 201 in poi si avrà diritto a dediche veloci, accompagnate dai disegni classici del repertorio del fumettista. Alle ore 18 ci sarà la presentazione di Macerie Prime – Sei mesi dopo, con la partecipazione di Michele Foschini.