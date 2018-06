Meningite – Nuovo caso all’ospedale di Lavagna, grave un 47enne

Lavagna (Genova) – Nuovo caso di infezione da meningococco in Liguria. Questa volta il paziente è un uomo di 47 anni, ricoverato all’ospedale di Lavagna dove è arrivato con una forte febbre e dolori muscolari in particolare al collo.

I medici lo hanno subito ricoverato d’urgenza ed avviato le prime cure mentre veniva sottoposto agli esami medici per accertare l’eventuale infezione batterica effettivamente riscontrata.

Le condizioni del paziente sono gravi ed è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ed è sottoposto a cure a base di antibiotici speciali e appositamente creati per casi simili.

Nel contempo tutte le persone che sono entrate in contatto con il paziente sono stati richiamati e invitati a sottoporsi ad una terapia preventiva per evitare che l’infezione possa svilupparsi e trasmettersi ad altri.

Il caso viene tenuto sotto controllo dai tecnici della Asl 4.

