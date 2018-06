Milano, anziana accoltellata in strada da un’altra donna

Milano – Una anziana di 81 anni è stata accoltellata per strada da un’altra donna. E’ accaduto a Trezzano Sul Naviglio, in provincia di Milano,nel pomeriggio di ieri.

L’anziana stava passeggiando per via Leonardo Da Vinci quando è stata avvicinata da una 65enne che, improvvisamente, l’ha colpita con alcune coltellate.

Secondo quanto accertato finora dai Carabinieri, le due donne non si conoscono; non si è trattato quindi di un episodio di vendetta, come si era ipotizzato in un primo momento, bensì di un raptus di follia.

Ad assistere all’aggressione è stato un poliziotto della Penitenziaria che è intervenuto bloccando la 65enne e dando l’allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivate le pattuglie degli uomini dell’Arma che hanno preso in consegna la donna e rinvenuto l’arma dell’aggressione in un’aiuola poco distante.

Il pubblico ministero incaricato ha disposto che la donna venga sottoposta ad una perizia psichiatrica.

Fortunatamente le condizioni dell’anziana aggredita non sono gravi. Un fendente l’ha raggiunta al collo ma non le ha provocato ferite serie. Attualmente si trova ricoverata in ospedale dove è arrivata in codice giallo.