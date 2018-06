Mostro di Firenze e il serial killer Zodiac – Il caso a Chi l’ha visto

Il mostro di Firenze ed il serial killer americano Zodiac sarebbero la stessa persona che avrebbe confessato i suoi orrendi crimini ad un giornalista. Anche la trasmissione Chi l’ha visto segue il caso della clamorosa rivelazione di un giornalista fiorentino che afferma di aver raccolto la confessione di un italo-americano che avrebbe ammesso di essere il vero Mostro di Firenze ma anche di essere il celebre serial killer americano Zodiac, ricercato per decenni negli Stati Uniti per una serie di delitti rimasti irrisolti.

La vicenda, oggetto di indagini e pur tra molte perplessità, è stata analizzata dalla trasmissione Rai per via di alcune “coincidenze” che suggerirebbero la necessità di ulteriori approfondimenti.

La persona interessata dalla clamorosa quanto tutta da dimostrare “svolta” nelle indagini sarebbe un italo-americano che, all’epoca del processo a Pietro Pacciani, considerato il Mostro di Firenze, era tra i testimoni d’accusa.

L’uomo, soprannominato Joe, è un ex sottufficiale dell’esercito americano che per anni ha ricoperto l’incarico di custode del cimitero militare americano nella zona di Firenze. Dopo decenni negli Stati Uniti si è trasferito in Italia e vive nella zona di San Casciano, dove sono avvenuti molti dei delitti del Mostro di Firenze.

La trasmissione Chi l’ha visto ha sottolineato la somiglianza dell’uomo con Pietro Pacciani ed alcune anomalie presenti nella sua testimonianza ai tempi del processo a Pacciani.

In particolare rispetto all’omicidio dei due turisti francesi uccisi e dilaniati con un coltello. La zona del delitto disterebbe circa 300 metri dall’abitazione dell’ex militare americano e durante il processo l’uomo avrebbe fornito una descrizione molto minuziosa delle vittime pur avendo spiegato di averli visti passando con l’auto.

L’avvocato dell’uomo smentisce che il suo assistito abbia fatto confessioni o rivelazioni a giornalisti ma in questi giorni un giornalista ha pubblicato un articolo nel quale afferma di averne raccolto la confessione.

L’uomo avrebbe ammesso i delitti del Mostro e avrebbe anche ammesso di essere il celebre serial killer Zodiac, autore di molti efferati delitti negli Stati Uniti da cui sarebbe fuggito proprio per evitare di essere “scoperto”.

Resta da capire se, allo stato delle cose, qualche inquirente vorrà riconsiderare la situazione magari anche solo per escludere che l’uomo abbia avuto a che fare con i casi del “Mostro di Firenze”.

