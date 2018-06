Salute – Al San Martino visite dermatologiche gratuite per chi soffre di cisti dolorose

Genova – Venerdì 15 giugno arriva a Genova la nuova tappa della campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’Idosadenite Suppurativa (HS), dal nome “Che nome dai alle tue cisti?”. Per l’occasione, l’Ospedale Policlinico San Martino promuoverà delle visite dermatologiche gratuite previa prenotazione.

La campagna coinvolge 30 strutture ospedaliere ed universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di HS ad iniziare un percorso di cura, per una patologia che ancora oggi è misconosciuta e di difficile diagnosi.

L’HS, infatti, si manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose nelle aree inguinale, ascellare, perianale, dei glutei e sotto il seno. Spesso, il quadro clinico può simulare quello delle più comuni cisti sebacee o può essere scambiato per altre patologie come acne o follicoliti. L’HS, oltre ad essere particolarmente dolorosa, porta ad un peggioramento dei pazienti data la sua difficoltà di diagnosi.

Nota anche come Malattia di Verneuil, l’HS colpisce circa l’1% della popolazione mondiale. Si sviluppa di norma intorno ai 20 di età ed è più frequente nelle donne rispetto che negli uomini. Alcuni studi inoltre, hanno dimostrato una componente ereditaria: circa un terzo delle persone affette da questa patologia ha membri familiari con la stessa diagnosi. È stata inoltre scoperta la correlazione tra HS e obesità e abitudine al fumo.

“L’idrosadenite è una patologia che influenza negativamente la qualità della vita dei pazienti e che richiede un approccio clinico-terapeutico spesso complesso, soprattutto nei casi più gravi” – afferma la Prof.ssa Aurora Parodi – “questo scopo si è pensato di attivare un percorso gestito da un team di differenti specialisti, dedicato a pazienti con HS, in modo che possano trovare le risposte migliori e più efficaci al loro problema.”

“Che nome dai alle tue cisti” è realizzata grazie al contributo di Abbvie e patrocinata da Inversa Onlus, associazione Italiana per i pazienti affetti da Idosadenite Suppurativa, nata con lo scopo di sopperire alle necessità dei malati e alle loro difficoltà legate alla gestione di una patologia cronica invalidante. È stata fondata nel 2010 da Giusi Pintori e da quel momento in avanti, si è impegnata ad aiutare ogni singolo malato, con l’obiettivo di far vivere meglio le persone afflitte da questa patologia.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.chenomedaialletuecisti.it.