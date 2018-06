Soldati americani e atmosfere anni 40 alla Vetta di Pegli

Genova – Soldati americani in divisa d’ordinanza, infermiere e mezzi militari anni 40, domenica 17 giugno, al Parco Avventura della Vetta di Pegli per la quarta edizione di “Genova 1940”, un grande Evento di rievocazione storica organizzato dal Coordinamento Ligure Studi Militari.

Un’occasione per meglio conoscere la storia con i suoi protagonisti, comprendere le dinamiche che hanno portato al terribile conflitto, insegnare alle giovani generazioni il valore inestimabile dell’amore e della pace.

A partire dalle ore 15.00 al Parco sfileranno veicoli d’epoca, verranno allestiti Campi storici con attori “rievocatori”, organizzate Visite guidate al Museo della Vetta di Pegli ed alla Batteria “G. Mameli”. I bambini potranno partecipare a Giochi anni ’40, vedere la mostra di modellismo ed acquistare a prezzo scontato i biglietti per il Parco avventura che, con 40 passaggi tra gli alberi in 6 percorsi immersi nella natura con la fantastica vista mare della Vetta di Pegli, resterà aperto sino alle 19.

Questa festa della rievocazione nasce dalla ricorrenza del primo bombardamento navale su Genova nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, immediatamente successivo all’entrata in guerra del nostro paese.

Una giornata di ricostruzione storica (con rievocazioni civili e militari) e di approfondimento tematico, per conoscere lo storico Museo della Batteria “G. Mameli”, ricco di reperti e documenti militari esclusivi, ed i bunker militari originali della Seconda Guerra Mondiale. Un grande patrimonio culturale che sicuramente merita di essere conosciuto da tutti, tenuto vivo da appassionati e dai soci del Coordinamento Ligure Studi militari.

