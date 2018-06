Amt – Rivoluzione orario estivo: bus notturni gratis e metro aperta fino all’una

Genova – Entrerà in vigore il prossimo 18 giugno il nuovo orario estivo di Amt, ricco di novità e sperimentazioni.

La programmazione, come consuetudine, sarà articolata in due fasi per poter adeguare l’offerta con le necessità del periodo estivo.

La prima fase, la cosiddetta “fase A”, dal 18 giugno al 29 luglio, ritornerà in vigore dal 3 al 16 settembre, intervallata dalla “fase B”, che partirà il 30 luglio e si concluderà il 2 settembre.

Tra le proposte e le novità dell’estate 2018, Amt ha deciso di organizzare diversi servizi per il fine settimana. A partire dal 22 giugno e per tutta l’estate, la metropolitana rimarrà aperta fino all’una di notte tutti i venerdì e sabato, giorni in cui le linee notturne N1 e N2 saranno gratuite.

Per tutto il periodo estivo, inoltre, le linee 31 e 15 per il levante e 1 per il ponente, saranno potenziate per far fronte al gran numero di viaggiatori che utilizza i mezzi pubblici per spostarsi verso le località balneari.

Anche quest’anno sarà istituita la linea 31 barrata (Brignole – via De Gasperi) per quanti raggiungeranno gli stabilimenti di corso Italia in bus.

Prenderà il via anche la campagna Summer 2018 di Volabus. Da lunedì la frequenza dei collegamenti con l’aeroporto Cristoforo Colombo passa fa 50 a 25/30 minuti, con un incremento del 50% del servizio rispetto alla scorsa estate.

Il lancio della campagna coincide anche con l’entrata in vigore delle nuove tariffe con prezzi vantaggiosi, soprattutto per famiglie e gruppi.

Ecco nello specifico come cambieranno: viaggio gratuito per i bambini fino agli 8 anni; introduzione del biglietto per tre persone a 13 euro anziché 18; carnet da 8 corse a 34 euro, ideale per un viaggio di andata e ritorno per una famiglia di 4 persone, con un risparmio di 14 euro.

Novità anche per quanto riguarda la ferrovia Genova – Casella. Dal 23 giugno sarà possibile viaggiare con l’elettromotrice A2, minuziosamente restaurata, e provare l’emozione di un viaggio anni ’30 con i divanetti di velluto rosso della prima classe o le panche di legno della seconda.

L’elettromotrice, classe 1929, effettuerà servizio tutti i sabati con partenza da Genova alle 11.58 e da Casella alle 13.18.

E’ possibile prenotare i treni storici per l’intera giornata, per maggiori dettagli si consiglia di visitare il sito www.ferroviagenoacasella.it

Gli orari estivi di Amt saranno consultabili dal sito www.amt.genova.it oppure attraverso l’app scaricabile sul proprio smartphone.