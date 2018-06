Arenzano – Incendio nella notte, bruciate auto

Arenzano (Genova) – Ancora un rogo di auto parcheggiate. Questa volta ad Arenzano, nel ponente genovese, dove, la scorsa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste per le fiamme che hanno distrutto due auto e annerito la facciata del vicino condominio.

L’allarme è scattato attorno alla mezzanotte, quando alcuni residenti hanno sentito forte odore di bruciato e si sono affacciati notando le vetture in fiamme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento.

Il forte calore sviluppatosi, ha causato danni anche ad una autovettura parcheggiata all’interno di un box e alla facciata dell’edifico.

Oltre lo spegnimento e messa in sicurezza, è stato necessario quindi verificare anche la stabilità dell’intonaco, del cielino del balcone, soprastante l’incendio.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme ma non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

