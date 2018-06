Ewan McGregor sarà il protagonista di “Doctor Sleep”, il sequel di Shining

Genova – Doctor Sleep, il secondo libro di Stephen King che racconta le vicende di Danny Torrance da adulto, uscirà al cinema nel 2020. A interpretare il ruolo dell’ex piccolo protagonista di Shining, figlio di uno scatenato Jack Nicholson in una delle sue interpretazioni più significative, sarà l’attore e regista scozzese Ewan McGregor. Nonostante abbia dimostrato la sua completezza nel corso della lunga carriera, passando dalla fantascienza di Star Wars al romanticismo tormentato di Moulin Rouge!, dalla disperazione stupefacente di Trainspotting alla criminalità della terza stagione della serie Fargo, il compito di dare un volto alla seconda versione di Danny sarà sicuramente una bella sfida.

A sceglierlo è stato proprio il regista Mike Flanagan, con l’approvazione di Stephen King, che avrebbe dato la benedizione all’intero cast. Lo scenario del romanzo, uscito nel 2014, è piuttosto lontano dal gelido Overlook Hotel: la storia ruota intorno al personaggio di Danny, ormai adulto, che deve fare i conti con il suo passato, gli scatti d’ira e l’alcolismo, nonché la sua maledizione, che è anche il suo più grande dono, la luccicanza. I suoi tentativi di allontanare i poteri paranormali e di condurre un’esistenza tranquilla, lontana dal mondo dei morti con cui è continuamente in contatto, vengono vanificati dall’incontro con una ragazza, anche lei dotata di poteri sovrannaturali, che ha bisogno del suo aiuto.

Per Mike Flanagan non è la prima volta con i testi di Stephen King: la versione per il piccolo schermo del romanzo “Il gioco di Gerald” è stata adattata dallo stesso regista.