Genova scommette su Influencer, Blogger e Youtuber per kla promozione turistica

Genova – Con l’hashtag #genova4family parte il secondo tour organizzato dal Comune di Genova – Assessorato al Marketing territoriale, Cultura e politiche giovanili nell’ambito del progetto di influencer marketing che ha l’obiettivo di raccontare e promuovere Genova dando voce ad alcuni dei più importanti youtuber, blogger e instagramer attivi a livello nazionale e internazionale.

Dal 16 al 17 giugno Genova si prepara ad accogliere tre blogger che, nell’ambito del travel marketing, giocano un ruolo di primo piano come influencer di viaggi per la categoria famiglie con bambini. Il tour punta a raggiungere un mercato nazionale e internazionale rappresentato da giovani coppie con bambini che pianificano e decidono le loro vacanze affidandosi ai consigli di influencer specializzati proprio nella categoria family travel.

Il programma studiato permetterà agli influencer – provenienti da Olanda, Inghilterra e Italia – di raccontare a una audience di circa 150.000 persone, nei blog e sui social, quanto di ancora poco conosciuto Genova offra alle famiglie che viaggiano con bambini in termini di esperienze all’aria aperta, divertimento, scoperta del territorio e lifestyle.

«l marketing territoriale si costruisce attraverso l’uso di canali digitali e “non convenzionali”, come per esempio il cosiddetto Influencer Marketing, che descrive quelle azioni messe in atto dalla nostra amministrazione per invitare personaggi famosi, esperti, giornalisti, e webstar a scoprire la città- dichiara l’assessore al Marketing Territoriale Elisa Serafini – Ogni foto, ogni video pubblicato da questi soggetti permetterà a Genova di essere conosciuta da centinaia di migliaia di persone, attraverso un racconto più autentico ed efficace rispetto ad una tradizionale pubblicità cartacea. Genova continuerà a scommettere sul digitale».