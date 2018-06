Genova, Zerocalcare e Gabriele Salvadores al CINE&COMIC FEST

Genova – Al via a partire dal 4 luglio fino all’8 luglio la seconda edizione di CINE&COMIC FEST, in cinque giorni di incontri, anteprime cinematografiche e concerti, in un evento dedicato al cinema e al fumetto e alle reciproche connessioni e contaminazioni. Anche quest’anno, come di consueto, saranno molti gli ospiti illustri del festival che si terrà al Porto Antico di Genova.

A firmare ancora una volta il manifesto di quest’edizione sarà Zerocalcare, uno degli autori più richiesti e celebrati del momento, che riconferma nuovamente la sua fiducia nella manifestazione attraverso il suo tratto inconfondibile. L’artista sarà presente anche durante l’evento per un incontro con il pubblico.

Grande ospite della manifestazione sarà anche Gabriele Salvadores, autore che forse più di tutti ha lavorato sulla commistione di generi e sulla contaminazione cinema-fumetto. Venerdì 6 luglio, il regista premio Osca per “Mediterraneo” sarà protagonista di un incontro in cui ripercorrerà le tappe della sua carriera, soffermandosi in particolar modo sul progetto cross-mediale “Il ragazzo invisibile” e sul suo rapporto con i cinecomic.

Il festival si aprirà la sera del 4 luglio con Elio Germano e Teho Teardo, che porteranno nella piazza delle Feste del Porto Antico una versione completamente rinnovata del capolavoro di Louis-Ferdinand Celine “Viaggio al termine della notte”.

Inoltre, arriverà in anteprima per Genova anche l’attesissimo film “Ocean’s 8”. Il sequel/spin-off della trilogia di Steven Soderbergh porta in scena una nuova banda tutta al femminile, con un cast stellare composto da Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Constance Awkwafina.

CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l’appuntamento che da ormai vent’anni anima le serate dell’estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso anche cinema, è un progetto realizzato dalla società Porto Antico di Genova con la Direzione Artistica di Giorgio Viaro, Direttore del mensile di cinema e cultura popolare Best Movie, che sarà anche il conduttore/moderatore di tutti gli incontri.