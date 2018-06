La Spezia – Sequestrate 27mila scarpe contraffatte

La Spezia – Copiavano in modo quasi perfetto i marchi e le forme delle scarpe tipo “sneaker” più diffuse tra i giovani le oltre 27mila paia di calzature sequestrate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di La Spezia.

La merce, per un valore commerciale stimato in circa 900.000 euro, scoperta con indagini mediante l’incrocio di elementi delle banche dati in uso all’ Agenzia con quelli della banca dati EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), era destinata a una ditta già da diversi anni operante in tale settore.

Gli accertamenti sono stati compiuti con la piena collaborazione della società titolare del marchio, i cui diritti di proprietà intellettuale sono risultati lesi, la quale ha immediatamente provveduto alla presentazione della “domanda di intervento” prevista dal regolamento (UE) n. 608/2013, rendendo così possibile la migliore tutela della propria posizione anche di fronte agli Uffici doganali comunitari.

